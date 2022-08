Trockenheit

Wenig Wasser, Schiffe auf Grund gelaufen: Neue Normalität am Bodensee?

Plus Der Pegel des Bodensees sinkt und sinkt. Werden wir uns an das Niedrigwasser im Sommer gewöhnen und anpassen müssen? Eine Spurensuche am "schwäbischen Meer".

Von Marcel Jud

90 Zentimeter tiefer als der Mittelwert lag der Pegel des Bodensees am 15. August. So niedrig war er seit 1850 bisher nur zweimal an diesem Datum. "Das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation", sagt Manuela Nied. Die promovierte Hydrologin ist bei der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg zuständig für die Ermittlung der Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt.

