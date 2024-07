Mit 2,7 Promille auf dem Traktor

Die Polizei hat in Pförring (Landkreis Eichstätt) einen stark alkoholisierten Traktorfahrer aufgehalten. Die Polizei war verständigt worden, nachdem der Mann an einem Lager aufgefallen war. Die Beamten trafen den «sichtlich» betrunkenen Mann auf einem Feld an, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Von dem Lager bis hin zu dem Feld im Ortsteil Lobsing musste der Traktorfahrer einem Sprecher zufolge eine mehrere Kilometer lange Fahrt zurücklegen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.