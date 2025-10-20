Mit fast 200 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflohen

Mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde soll ein 21-Jähriger mit einem Sportwagen vor der Polizei geflohen sein. Der junge Fahrer habe dabei am Sonntag zahlreiche Autos rechts und links auf der Autobahn 99 überholt, wie die Polizei mitteilte.

Die Flucht begann, als eine Polizeistreife den Wagen in Aschheim (Landkreis München) kontrollieren wollte. Bereits dort beschleunigte er auf über 100 Kilometer pro Stunde – erlaubt waren nur 50.

Erst nach rund fünf Kilometern, als der grüne Sportwagen bei Feldkirchen (Landkreis München) die Autobahn verließ und an einer Kreuzung warten musste, konnten die Beamten das Fahrzeug stoppen.

Sportwagen war getunt

Der Fahrer war laut Polizei mutmaßlich auf dem Rückweg von einem Tuning-Treffen. Auf dem Beifahrersitz saß eine 23-jährige Frau. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Sportwagen getunt war. Statt der serienmäßigen 510 PS verfügte er über rund 700 PS.

Das auf seine Mutter zugelassene Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.