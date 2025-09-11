TV-Serie „Oktoberfest 1905“: Kein Grund zur Aufregung

Mit Blut, Bier und Bestechung ging es los, bei erhitzten Brauergemütern hörte es auf. In der ersten Staffel von „Oktoberfest 1900“ fuhr die ARD zwei Brauerfamilien auf, die Hoflingers aus München und die Pranks aus Nürnberg. Die befehdeten sich um Budenplätze auf dem Oktoberfest. Den echten Wiesnwirten schmeckte das nicht. Fünf Jahre später und pünktlich zum Wiesnstart kommt Staffel zwei, „Oktoberfest 1905“. Die Pranks und die Hoflingers kämpfen da immer noch. Aber die Welt ist größer und vernetzter geworden. Man will nach Amerika expandieren und braucht Geld von Investoren. Zu den drei B’s aus der ersten Staffel gesellt sich ein viertes: Banken. Gibt das im echten München Anlass zur routinemäßigen Empörung?

Diese Empörung hatte nämlich die Boulevardpresse herbeigeschrieben, als Staffel eins ausgestrahlt wurde. Bordellbetreiber Curt Prank aus Nürnberg zieht in der Staffel mordend und korrumpierend durch München, um die erste Bierburg auf dem Oktoberfest zu bauen. Er muss dafür die Traditionsfamilie Hoflinger aus dem Weg räumen. Weil aber seine Tochter ausgerechnet nach dem ersten Stelldichein mit dem Zögling dieser Familie schwanger wird, verschmelzen beide Clans zu einem giftigen Amalgam. Mal wird ein Fass an – mal ein Mensch abgestochen, beides wahlweise mit dem Stechhahn. Das Urteil der Wiesnwirte in der Bild-Zeitung: „total daneben und unverfroren“ (der damalige Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner) und „rufschädigend“ (Wiesnwirt Christian Schottenhamel). Man fühlte sich vom BR, der an der Produktion beteiligt war, verraten.

Bier, Blut und Banken: Oktoberfest 1905 will alles – und übersieht die Wiesn

Die Bier- und Blutsaga setzt sich in Staffel zwei fort: Über die Ehe zwischen Clara Prank (Mercedes Müller) und Roman Hoflinger (Klaus Steinbacher) sind die Brauereien fusioniert. Clara und Roman sind sich als Geschäfts- und Eheleute nicht immer einig, sodass Clara sich in die Arme eines sensiblen Künstlers flüchtet. Währenddessen entbrennt zwischen Schwiegervater Curt Prank (Mišel Matičević) und Roman ein Kampf darüber, wie sie die verschuldete Brauerei retten können. Bankier Adam Mertz lockt mit Finanzspritzen und der Übernahme. Und in einer Psychiatrie wartet Mutter Maria Hoflinger (Martina Gedeck) darauf, den Mord an ihrem Mann zu rächen.

Wie in der ersten Staffel will „Oktoberfest 1905“ so viele Themen abhandeln, dass einem beim Zuschauen schwindelig wird. Es geht um die einsetzende Globalisierung, blinden Fortschrittsoptimismus und technologische Hybris, den Aufbruch ins 20. Jahrhundert, Emanzipationsbestrebungen, lesbische Liebe, Betrug, Affären. Dazwischen entlehnt die Serie Bilder aus alten Westernstreifen: Mit Seilen an einen Maibaum geknotet, wird etwa ein Duell ausgefochten. Und der Anstaltsleiter wird mit einem Fass Bier gewaterboardet. Man will sozialkritisch, historisch und ein Bavarian Western sein. Und ist am Ende zu wenig von allem. Am allerwenigsten ist man Oktoberfest.

Die Deutsche Eiche in Oktoberfest 1905 bewahrt den Lokalkolorit

Curt Prank etwa verkörpert nicht mehr den Zuagroasten in München, der allein schon wegen seiner fränkischen Herkunft nicht von den traditionsbewussten Brauerpatriarchen akzeptiert wird. Er wird ein impulsiver und irrationaler Gangster, der dem Bürgermeister mal eben vor dem versammelten Stadtrat mit dem Schlagring eins über die Rübe zieht. Anstatt wie in Staffel eins die Brauerdynastien von München mit dem Stadtpolitischen und Figuren der Unterwelt zu verstricken, kreist die zweite Staffel nur noch um die beiden Familien, die durch Mord, Geld und Ehe aneinander gekettet sind. Dazwischen werden Allerwelts-Dialoge geführt: „Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt“, sagt Vater Prank, als er seine Tochter mit ihrer Affäre erpresst. Und auf die Frage des Schwiegersohns „Fragst du dich manchmal, ob du ein böser Mann bist?“ antwortet Prank: „Nein, nie. Weil die Welt böse Männer braucht, um die Wölfe zurück in den Wald zu jagen.“

Da ist der Lokalkolorit am Nebenschauplatz Deutsche Eiche beinahe tröstlich. Claras ehemalige Anstandsdame Colina Kandl (Brigitte Hobmeier) hat die Zuchthausstrafe für den Mord an ihrem gewalttätigen Mann abgesessen. Im Wirtshaus Deutschen Eiche findet sie Zuflucht und schließt sich der dortigen Gesellschaft der Ausgestoßenen an, Künstlerinnen, Schauspieler, Varieté-Tänzerinnen und Dragqueens. Das lehnt an die Geschichte des Lokals an: In der echten Deutschen Eiche traf sich früh die Münchner Schwulenbewegung. Das Lokal genießt bis heute Ansehen in der queeren Gemeinschaft. Als in der Serie die Münchner Sittenwärter der Deutschen Eiche die Schanklizenz entziehen, satteln die Überlebenskünstler um. Die Tänzerinnen werden im Hippodrom auf der Wiesn auftreten. Auf Pferden reitend und nackert, natürlich.

Colina Kandl wird zeit ihres Lebens von Männern misshandelt und gedemütigt. An der Seite der geschäftstüchtigen Nappi von der Deutschen Eiche entkommt sie der Gewalt. Foto: BR/ARD Degeto Film GmbH/MDR/Zeitsprung Pictures GmbH/Stephan Pick

Das Oktoberfest, die Wiesn und seine Wirte sind nicht gemeint

Immerhin bleibt die Geschichte trotz eindimensionaler Figuren und inkonsistentem Handlungsverlauf ähnlich spannend wie Staffel eins. Das ist der Erzählstruktur zu verdanken: Die Serie verliert keine Zeit mit nebensächlichen Dialogen und Schauplätzen. In jeder Szene wird die Handlung gnadenlos voran gepeitscht, Cliffhanger reiht sich an Cliffhanger. Das unterhält, gewiss.

Und kann dennoch nicht darüber hinweghelfen, dass die Münchner Karikaturen aus der ersten Staffel an den Rand gedrängt werden: der inkontinente Bierpatriarch, der rückgratlose Stadtrat Alfons Urban, aalglatte Ganoven, hedonistische Münchner Bohemiens. Wer die aufwendig gestaltete Kulisse vom Oktoberfest aus der ersten Staffel geschätzt hat, wird enttäuscht werden, denn die Wiesn selbst sieht man in der zweiten Staffel kaum. Das München aus der ersten Staffel sucht man vergebens. Es scheint, dass die Serie, wie ihre Figuren Curt Prank und Roman Hoflinger, zu sehnsüchtig nach Amerika blickt, auf den großen internationalen Markt, und dabei die eigenen Wurzeln aus den Augen verliert. Darüber empört zu sein, würde einem Verfolgungswahn gleichen. Denn das Oktoberfest, die Wiesn und seine Wirte, die sind gar nicht gemeint.

Oktoberfest 1905, vier Folgen, ab 12. September in der ARD Mediathek, ab 20. September, 20.15 Uhr in Das Erste