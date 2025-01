Fans können Bademantel von Udo Jürgens ersteigern - für überraschend wenig Geld

„Ich lass‘ euch alles da“, hat Udo Jürgens in seinem gleichnamigen Lied aus dem Jahr 1999 gesungen, „meine Welt, wie ich sie sah“. Jürgens am Klavier, den Blick nachdenklich in die Ferne gerichtet, dutzende Videos von Live-Auftritten gibt es, bei denen der Song Tausende Fans zu Tränen rührte. Ein Stück von dem, was der Sänger, der vor zehn Jahren starb, dagelassen hat, können Fans jetzt in einer Online-Auktion ersteigern. Einen Teil der Exponate kann man noch bis Samstag in der edlen Sotheby‘s-Niederlassung am Münchner Odeonsplatz besichtigen. Die 99 Stücke, darunter sein Bambi von 1970, stammen von seiner Familie. Das Geld geht an die Udo-Jürgens-Stiftung, die der Star selbst einst gegründet hatte, um Nachwuchsmusiker und Kinder und Waisen in Not zu unterstützen.

Vergleichsweise günstig zu haben ist das Set aus 15 seidenen Einstecktüchern in allen Regenbogenfarben, die das Auktionshaus auf einen Wert von 100 bis 200 Euro schätzt. Einer der legendären Bademäntel, mit denen Jürgens seit 1967 all seine Konzerte beendete, ist - überraschend! - auch nicht viel teurer. Ob er genau dieses Exemplar jemals trug, wird nicht mitgeteilt. Damit aber kein Zweifel besteht, welches prominente Stück man ersteigert, ist auf dem Frottee-Klassiker in Größe L in Großbuchstaben der Name „UDO“ eingestickt. Auf der Rückseite des Bademantels findet sich ein Haufen krakeliger Unterschriften - mutmaßlich vom Kader der Fußball-Nationalmannschaft aus dem Jahr 2014. Ob das die Fan-Devotionalie wertvoller macht oder eher verschandelt, steht dann wohl erst nach dem Ende der Auktion fest. Von 23. bis 30. Oktober können Interessierte im Internet mitbieten.

Udo Jürgens schrieb im Lauf seiner Karriere mehr als 1000 Songs.

Insgesamt schätzt das Auktionshaus den Wert der 99 Objekte auf 370.000 bis 500.000 Euro. Einen größeren Anteil macht der elektrische Konzertflügel aus transparentem Plexiglas aus, Hocker inklusive. Der Schätzwert: 20.000 bis 30.000 Euro. Wie hingebungsvoll der gebürtige Österreicher darauf spielte, zeigen die Gebrauchsspuren unter den Klaviertasten.

Dass Jürgens in seiner mehr als 60 Jahre währenden Karriere nicht nur mehr als 1000 Lieder schrieb, sondern auch äußerst kunstsinnig war, zeigen diverse Versteigerungsobjekte aus seinem persönlichen Nachlass ebenso - etwa eine Marmorbüste des Künstlers Hans Arp mit einem Wert zwischen 150.000 und 200.000 Euro.

Als einer der erfolgreichsten Sänger der deutschsprachigen Musikgeschichte starb Udo Jürgens mit 80 Jahren am 21. Dezember 2014 an Herzversagen - zwei Wochen nach seinem letzten Konzert.