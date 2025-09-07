Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Über 30 Kilometer Stau: Sechs Autos krachen auf A8 ineinander: Fünf Verletzte

Über 30 Kilometer Stau

Sechs Autos krachen auf A8 ineinander: Fünf Verletzte

Ein Autofahrer muss abbremsen, nachfolgende Fahrer können nicht mehr rechtzeitig reagieren - auf der A8 krachen sechs Autos ineinander. Die Folgen: Fünf Leichtverletzte und ein kilometerlanger Stau.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Verkehr staute sich nach dem Unfall auf über 30 Kilometern. (Symbolbild)
    Der Verkehr staute sich nach dem Unfall auf über 30 Kilometern. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei München mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen sind fünf Menschen verletzt worden. Nachdem ein 29-Jähriger in Richtung München verkehrsbedingt anhalten musste, konnten zwei folgende Autofahrer noch rechtzeitig bremsen, wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte.

    Drei weitere Fahrzeuge krachten jedoch nacheinander in die vorfahrenden Autos und dann in die Unfallstelle bei Brunnthal (Landkreis München). Sie schoben die anderen Fahrzeuge immer weiter ineinander. Fünf Menschen in den hinteren Autos wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

    Die beiden vorderen Wagen konnten leicht beschädigt weiterfahren, die vier anderen Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden von mindestens 63.000 Euro aus. Auf der A8 waren drei von fünf Fahrspuren mehrere Stunden blockiert, der Verkehr staute sich auf über 30 Kilometern Länge.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden