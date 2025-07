Stau nach Lastwagenunfall an Autobahnkreuz in Franken

Wegen eines Lastwagenunfalls haben sich Pendlerinnen und Pendler am Mittwochmorgen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen in Geduld üben müssen. Bis zum Vormittag sei es an der Verbindung der Autobahnen 73 und 3 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Lastwagen war demnach am frühen Morgen auf einer Überführung bei nasser Fahrbahn in eine Leitplanke geprallt und hatte sich verkeilt.

Der sogenannte Overfly sei deshalb zunächst gesperrt worden. Die Polizei rechnete am Morgen damit, dass der Verkehr dort am späten Vormittag wieder rollen könnte. Den Schaden durch den Unfall schätzten die Beamten auf rund 100.000 Euro. Der Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben.