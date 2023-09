Mann bedroht Bewohner mit Messer: Polizist feuert Warnschuss

Ein 51 Jahre alter Mann hat die Bewohner eines Hauses in Schwäbisch Gmünd mit einem Messer bedroht.

Da er Widerstand bei der Festnahme leistete und bedrohlich auf die Beamten zuging, gab einer der Polizisten am Dienstagabend einen Warnschuss in die Luft ab, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch nach dem Warnschuss sei der 51-Jährige weiter auf die Beamten zugegangen, hieß es. Mit Hilfe von Pfefferspray wurde er schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen. Vier Beamten wurden bei dem Einsatz verletzt.

(dpa)