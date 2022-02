Übler Partyspaß: Teenager mit Superkleber zusammengeklebt

Auf einer Party in Oberösterreich hat sich ein Unbekannter einen üblen Partyspaß mit Superkleber erlaubt.

Er soll eine 17-Jährige mit einer 19-Jährigen kurzzeitig zusammengeklebt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Samstagabend in Taiskirchen im Bezirk Ried im Innkreis auf den Arm der 17-Jährigen den Klebstoff angebracht haben - und den Arm auf den Mund der 19-Jährigen gepresst haben. Sie konnte sich zwar wieder lösen, doch ihre Lippen blieben zusammengeklebt, so dass sie ins Krankenhaus musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-310876/2 (dpa)