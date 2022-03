Innenminister fordern europaweite Flüchtlingsverteilung

Vor der Sonder-Konferenz der deutschen Innenminister (IMK) in Brüssel fordern die Länder eine europaweite Verteilung von Flüchtlingen.

Die Forderung nach einer gerechten Verteilung von Flüchtlingen - nicht nur aus der Ukraine - in ganz Europa sei ein zentrales Thema auf der Sonder-Innenministerkonferenz, sagte der IMK-Vorsitzende, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU), am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Weiter: "Wir werden bei unseren europäischen Gesprächspartnern mit Nachdruck fordern, dass die Bewältigung der aktuellen Migrationslage als gemeinsame europäische Aufgabe verstanden wird." So wie die Unterstützung und Hilfe für die ukrainische Bevölkerung grenzüberschreitend und europaweit stattfinde, müsse die solidarische Verteilung der Flüchtlinge in Europa nicht nur schnell und pragmatisch, sondern auch gerecht gestaltet werden.

"Die Europäische Union steht angesichts der kriegerischen Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine vor einer komplett neuen Sicherheitslage", betonte Herrmann. Der Krieg in der Ukraine bedrohe auch die europäische Friedensordnung. "Das wird nicht nur Folgen für die Außenpolitik und die äußere Verteidigung in Europa haben, sondern auch zu einer zentralen Herausforderung für die innere Sicherheit in Europa." Als Beispiele nannte er die Auseinandersetzung Russlands mit der Ukraine und den westlichen Staaten im Cyberraum, etwa durch Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen und Unternehmen.

Weiteres Thema der am IMK-Beratungen in Brüssel sei der Zivil- und Katastrophenschutz. "Hier müssen wir uns neu aufstellen und deutlich besser werden - über die Landesgrenzen hinweg. Ein wichtiger Aspekt ist, die technischen Möglichkeiten und Entwicklungen zu nutzen, um bei Katastrophenlagen die Bevölkerung noch schneller und effektiver alarmieren zu können." Die IMK findet an diesem Mittwoch und am Donnerstag in Brüssel statt.

© dpa-infocom, dpa:220323-99-641262/3 (dpa)