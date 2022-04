Ukrainische Schüler

15.000 Kinder aus der Ukraine an Bayerns Schulen: Wie funktioniert das Lernen?

Plus 15.000 ukrainische Kinder gehen schon in Bayern zur Schule. Viele Strukturen aus ihrer Heimat kommen ihnen jetzt zugute. Zu Besuch in einer Willkommensgruppe.

Von Sarah Ritschel

Was die Kinder auf der Flucht erlebt haben, Sabine Huss-Rott weiß es nicht. Sie fragt auch nicht danach. Stattdessen lernen die Schülerinnen und Schüler heute den Buchstaben I. Die Lehrerin klebt mit Magneten Fotos an die Tafel. „Fisch“, sagt sie ganz deutlich. Die Kinder sprechen es ihr nach. Als nächstes: „Iglu.“ Schirm, Pilz, Brille, Lolli. Dienstagnachmittag in der Wittelsbacher Grundschule im Augsburger Antonsviertel. Jeden Tag lernen hier ukrainische Kinder in einer sogenannten Willkommensgruppe, gerade sind es rund ein Dutzend. In ihrer Heimat würden sie die erste bis vierte Jahrgangsstufe besuchen.

