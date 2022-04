Ulm

vor 2 Min.

Sein Alltag sind Leichen: Zu Besuch bei einem Ulmer Rechtsmediziner

Plus Man kennt Rechtsmediziner vor allem aus Krimis. Was macht den Job und den Alltag mit Leichen wirklich aus? Zu Besuch beim Ulmer Sebastian Kunz, der es wissen muss.

Von Daniela Biehl

Es nieselt. Ein kalter Wind bläst um das Ulmer Krankenhaus, wo an diesem Morgen Patienten ein- und ausgehen. Und wo nur ein dezentes Schild mit Aufschrift „Sektionssaal“ daran erinnert, dass hier nicht nur lebende Menschen behandelt, sondern auch Tote obduziert werden. „Es riecht gleich ein bisschen. Also nicht erschrecken“, sagt Sebastian Kunz, der an diesem Tag einen Einblick in seine Arbeit gibt.

