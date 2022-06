„Gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik (...) ist zu Existenzfrage geworden"

Exklusiv Die Vorsitzende der Frauen-Union der CSU mahnt ihre Partei, dass die Frauenfrage nicht schnell genug vorankommt.

Die Frauen-Union in Bayern feiert am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen. Deren Vorsitzende Ulrike Scharf fordert die CSU zu diesem Anlass auf, mehr Frauen in ihre Politik einzubeziehen. „Ich bin überzeugt: Die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik ist für die Volkspartei CSU zu einer Existenzfrage geworden. Für mich sind Frauen das Lebenselixier der CSU“, mahnt die Sozialministerin im Interview mit unserer Redaktion. „Wenn wir es nicht schaffen, eine möglichst gleiche Teilhabe von Frauen und Männern auch auf den verschiedenen politischen Entscheidungsebenen abzubilden, dann werden wir auf Dauer keine Volkspartei bleiben.“

Ulrike Scharf: „Frauen stürzen sich (...) nicht so schnell in eine Kampfkandidatur wie Männer"

Leider würden Fortschritte auf diesem Feld nur sehr langsam erzielt werden, der Prozess dauere zu lange. Auch deshalb spricht sich Scharf für eine verbindliche Quote aus. „Und ich würde mir auch wünschen, dass es keine Quote braucht“, sagt sie. „Die Erfahrung aber lehrt uns, dass es ohne Quote nicht oder nur viel zu langsam geht.“

Allerdings stellt die Vorsitzende der Frauen-Union auch eine gewisse Zurückhaltung bei den Frauen selbst fest. „Frauen stürzen sich, zum Beispiel wenn es um Direktmandate für den Landtag oder den Bundestag geht, nicht so schnell in eine Kampfkandidatur wie Männer“, sagt sie. In der Politik gehe es manchmal recht ruppig zu. „Das ist kein Ponyhof“, sagt Scharf. „Das muss man erst einmal aushalten und durchstehen.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch