Umfrage: AfD so stark wie nie, CSU rutscht unter 40 Prozent

Der Aufstieg der Rechtspopulisten geht immer im Gleichschritt mit dem Untergang der dominierenden konservativen Partei einher. Das zeigen die Erfahrungen in anderen Ländern. Wichtigster Punkt ist die Übernahme der Forderungen der Rechtspopulisten, die in ihren Realitätsferne und Kontraproduktivität nie so umgesetzt werden können. Dadurch werden diese einerseits normalisiert und andererseits können die Populisten immer erklären, dass die Umsetzung nicht ausreichend ist, also wählt das Original. Söder und Merz sind nach Drehbuch reingetappt in die Falle - mit dem erwartbaren Ergebnis. Wie es besser geht hat ausgerechnet der vielgeschmähte Daniel Günther bewiesen, der sich die Agenda nicht von der AfD diktieren ließ.