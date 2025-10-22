„Das wollen sich viele nicht antun“: Frauen in Bayern geben der Politik schlechte Noten

Gesetze, Beschlüsse, Debatten: Mehr als 40 Prozent der Frauen in Bayern sind unzufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland umgesetzt wird. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Landtags ergeben. Dessen Präsidentin Ilse Aigner (CSU) macht dafür die Diskussionskultur im von Männern dominierten Politikbetrieb verantwortlich: „Die Art und Weise, wie politische Debatten geführt werden, schreckt ab.“ Das färbe bis auf die Kommunalpolitik ab, wo es schwer sei, Kandidatinnen für die Wahlen im kommenden Frühjahr zu finden. Aigner, die schon öfter ihre Politiker-Kollegen ob ihres Auftretens getadelt hatte: „Das wollen sich viele Frauen schlicht nicht antun.“ Auch im Münchner Landtag sind Frauen unterrepräsentiert, sie stellen dort nur ein Viertel der Abgeordneten.

Das ist der Demokratie-Report Bayern

Der am Mittwoch von Aigner vorgestellte Demokratie-Report, den infratest dimap zum zweiten Mal nach einer repräsentativen Befragung von mehr als 1000 Menschen erstellt hat, gibt dem bayerischen Politikbetrieb im Schnitt bessere Noten als dem deutschen. Allerdings bemängelt mehr als ein Drittel der Befragten, dass sich die Debatten auf Landesebene nicht mit den Fragen beschäftigen, die für die Menschen wirklich wichtig sind. Auf Bundesebene ist sogar fast die Hälfte dieser Ansicht. Das müsse sich bessern, mahnte Aigner: „Politik muss schlicht und ergreifend spürbar sein und Ergebnisse bringen.“

Icon vergrößern Ilse Aigner hat die Bayern befragt, was sie über die Demokratie denken. Foto: Sven Hoppe/dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ilse Aigner hat die Bayern befragt, was sie über die Demokratie denken. Foto: Sven Hoppe/dpa (Archivbild)

Zudem bedauerte sie, dass nur noch 52 Prozent der Befragten angaben, großes oder sehr großes Vertrauen in den Landtag zu haben - das sind acht Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Aigner forderte als Konsequenz daraus, dass sich der Landtag stärker als Ort der sachlichen Problemlösung zeigen müsse. Das höchste Vertrauen bei den Bayern genießen quer über die Altersgruppen und die Geschlechter hinweg die Polizei sowie die Stadt- und Gemeindeverwaltungen, dann erst folgt die Justiz.

Nur 35 Prozent haben laut Umfrage dagegen großes Vertrauen in die politischen Parteien. Dieser Wert ist laut Studienleiter Roberto Heinrich aber nicht ungewöhnlich. Parteien in ihrer Gesamtheit schneiden demnach bei Befragungen traditionell schlecht ab, weil sie oft im Mittelpunkt der Kritik und der politischen Auseinandersetzung stehen.

So viele Bayern sehen die Demokratie in Gefahr

Insgesamt gaben in der neuen Umfrage, die im September stattfand, nur noch 71 Prozent an, dass sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Bayern funktioniert, zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. 28 Prozent sind unzufrieden, das sind ebenfalls fünf Prozent mehr. Zudem zeigt die Befragung, dass neben Frauen auch junge Erwachsene stärkere Vorbehalte haben. Mit der deutschlandweiten Demokratie-Praxis sind sogar nur 61 Prozent der Bayern zufrieden - was allerdings vier Prozentpunkte mehr sind als im Vorjahr. Als möglicher Grund wurde hier ein positiver Trend seit der Bundestagswahl im Februar genannt - der Regierungswechsel in Berlin werde von den Menschen offenbar goutiert.

Das sagen andere Studien über die Demokratie in Deutschland

Die Ergebnisse des Demokratie-Reports decken sich mit denen anderer Studien. Danach ist rund die Hälfte der Deutschen unzufrieden, wie in der Republik die Demokratie mit den praktischen Problemen umgeht. Rütteln lassen wollen dennoch nur die wenigsten an dieser Staatsform. Das zeigt auch die aktuelle Untersuchung. 94 Prozent der Bayern halten sie für eine gute Regierungsform, 98 Prozent wollen in einer Demokratie leben. Dass sie das auch künftig können, daran zweifelt mehr ein Drittel der Menschen im Land. Sie halten die Demokratie für stark oder sehr stark gefährdet.