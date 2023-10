Hatte Ihre Kita wegen Personalmangel geschlossen?

Der Personalmangel wird in Kitas zu einem Problem – für Erzieherinnen und Erzieher und Eltern. Sind auch Sie betroffen? Dann nehmen Sie an dieser Umfrage teil.

In Bayern gab es Ende des vergangenen Jahres etwas mehr als 5.200 Kindergärten und knapp 1.500 Krippen. Zusammen betreuten sie mehr als 350.000 Kinder. Doch das Problem: In vielen dieser Einrichtungen fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Kündigt jemand, wird schwanger oder krank, ergeben sich schnell Lücken im Dienstplan – einfach weil die Personaldecke oft so dünn ist. Und die Folgen spüren Eltern und die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen ganz direkt. Für alle Erzieherinnen und Erzieher heißt es: Die Arbeitsbelastung wird noch höher. Für Eltern bedeutet es, dass Kitas ihre Öffnungszeiten kürzen, Gruppen oder in manchen Fällen gar ganze Einrichtungen schließen.

Machen Sie mit bei der Umfrage zur Auswirkung des Personalmangels in Kitas

Genau zu diesem Thema möchten wir Sie befragen. Zusammen mit der bundesweiten Rechercheplattform versuchen wir herauszufinden, wie es Eltern und Erzieherinnen und Erziehern momentan geht. Wie sind Sie von den Personalengpässen betroffen? Was bedeuten sie für Ihren Alltag? Denn auch in unserer Region haben zahlreiche Einrichtungen Probleme. Und deshalb möchten wir ihre Erfahrungen sammeln.

Wie das geht? Die Rechercheplattform Correctiv hat dazu eine bundesweite Umfrage gestartet, an der Sie sich hier beteiligen können: https://app.crowdnewsroom.org/callouts/kitas. Wenn Sie möchten, können Sie die Umfrage anonym ausfüllen. Sie können aber auch Ihre Kontaktdaten hinterlassen und uns so die Möglichkeit geben, Sie nachdem die Umfrage abgelaufen ist, zu kontaktieren.

Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mit den Personalengpässen in der Kita

Unsere Hoffnung ist es so, ein genaueres Bild über die Lage vor Ort zeichnen zu können. Mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Genauer herauszufinden, wo es hakt, welche Probleme es gibt. Und wie sich diese vielleicht lösen ließen. Je mehr Menschen sich entschließen, an der Umfrage teilzunehmen, desto genauer wird unser Bild. Füllen Sie den Fragebogen also gerne aus und teilen Sie ihn mit anderen.

Lesen Sie dazu auch