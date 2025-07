Wie heimatverbunden ist man in Bayern?

Bayern liegt bei der Heimatverbundenheit seiner Bevölkerung im Vergleich der 16 Bundesländer auf dem fünften Platz. Das ergab eine Umfrage von YouGov unter Erwachsenen. 72 Prozent der Befragten im Freistaat gaben an, eine starke emotionale Verbindung zu Bayern zu verspüren. Bei 27 Prozent war das Gegenteil der Fall.

Der bundesweite Durchschnitt lag bei 65 Prozent. Spitzenreiter war Hamburg (81 Prozent), gefolgt vom Saarland (75 Prozent) sowie Sachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein (jeweils 73 Prozent).

Gute Lebensqualität

Gefragt wurde auch nach der Lebensqualität. 85 Prozent der Befragten in Bayern gaben an, dass der Freistaat ein besserer Ort zum Leben sei als andere Bundesländer. Ähnlich gute Werte gab es in Schleswig-Holstein (81 Prozent), Baden-Württemberg (78 Prozent) und Hamburg (77 Prozent).

In der Umfrage ging es auch um die Einstellung zu Deutschland. Hier gaben 67 Prozent der Personen in Bayern an, eine enge Verbindung zur Bundesrepublik zu verspüren. Beim eigenen Wohnort waren es 70 Prozent. Mit 54 Prozent fällt dagegen die emotionale Bindung an Europa niedrig aus. Für die nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts repräsentative Umfrage wurden vom 27. Juni bis zum 9. Juli 2.200 Menschen online befragt.