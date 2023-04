Umstrittene Baustelle

18:00 Uhr

Protest und Faszination: "Stuttgart 21" zwei Jahre vor der Fertigstellung

Plus Bei den Arbeiten am Tiefbahnhof in Stuttgart geht es allmählich an die Fertigstellung. Während ein Ingenieur bei einer Besichtigung ins Schwärmen gerät, ist der Widerstand ungebrochen.

Von Ulrike Bäuerlein Artikel anhören Shape

Bald wird hier unten wieder der Teufel los sein. So wie im vergangenen Jahr, als sich an den drei Tagen des Osterwochenendes knapp 60.000 Besucherinnen und Besucher durch das Baustellen-Areal im Herzen von Stuttgart drängten. Kurz vor den "Tagen der offenen Baustelle" vom 8. bis 10. April herrscht hier, wo sich die unverkennbare Kelchstützen-Kontur des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs aus der Baugrube schält, normaler Großbaustellenbetrieb. Es kracht, rumpelt und dröhnt, irgendwoher tönen ohrenbetäubende Schläge. Es ist ein Gewimmel und Getöse aus Baumaschinen, Baggern, Kränen, aus Metall, Beton, Mauerwerk, aus Arbeitern in orangen Westen.

"Stuttgart 21" heißt eigentlich "Bahnprojekt Stuttgart-Ulm"

Dazwischen gibt es bereits einige Bereiche, in denen es nicht mehr nach Baustelle aussieht. Eher nach Großreinemachen in einem Neubau. Es gibt sogar kurze Momente fast völliger Stille. In so einem Moment blickt Mark Theilemann in die Tiefe. Sein Blick schweift über eine Halle mit rund zwölf Meter hohen Säulen, die mit der Decke verschmelzen, als riesige breite Tulpen – die Kelchstützen. „Wie eine Kathedrale“, sagt er, „das ist schon fantastisch.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen