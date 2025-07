Das ist doch der Gipfel: Deutsche Hüttennamen sollen aus Südtirol verschwinden

Die Lage der Kasseler Hütte in Südtirol kann fast schon als sensationell bezeichnet werden. Sie steht an der Nordseite des Rieserferner-Hauptkamms hoch über dem Bachertal. Es lässt sich dort einkehren, speisen und trinken. Bergsteiger können hier übernachten. So wie man es von vielen alpinen Schutzhütten eben kennt. Alles gut, könnte man meinen. Doch Ingrid Beikircher, Vizepräsidentin des Alpenvereins Südtirol sowie Chefredakteurin des Alpenvereinsmagazins Berge erleben, hat jetzt eine heftige Diskussion angestoßen. Sie gleicht einem Stich ins Wespennest.

Südtirol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpenverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis