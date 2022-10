LBV: Naturschutz in der Krise wichtiger denn je

Auch in Krisenzeiten darf der Naturschutz nach Worten von Norbert Schäffer, Chef des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), nicht vernachlässigt werden.

Er sei sogar wichtiger denn je, sagte Schäffer am Samstag vor den Verbandsdelegierten in Amberg. Im vergangenen Jahr habe der Verband zahlreiche Schwerpunkte gesetzt - etwa die naturverträgliche Umsetzung der Energiewende und Kritik am Flächenfraß in Bayern. Außerdem habe der LBV für einen sachlichen Umgang mit umstrittenen Tierarten wie Wolf und Fischotter geworben.

Am späteren Nachmittag sollte der Vorstand des Verbandes neu gewählt werden, wie eine Sprecherin erklärte. Der LBV unterhält in Bayern nach eigenen Angaben 3300 Hektar eigene Schutzgebiete und betreibt elf staatliche anerkannte Umweltstationen. Der Landesbund zählt 4000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

(dpa)