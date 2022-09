Stadt warnt vor gen Blaualgen in Hofer Untreusee

Die oberfränkische Stadt Hof warnt wegen Blaualgen davor, im südlich der Gemeinde gelegenen Untreusee zu baden.

Das örtliche Gesundheitsamt habe am Montag festgestellt, dass der See von den Algen belastet sei, teilte die Stadt am Freitag mit. Auch Hunde könnten demnach gefährdet sein. Bei Blaualgen handelt es sich um Bakterien, die unter anderem Hautreizungen hervorrufen können.

(dpa)