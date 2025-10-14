Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Umweltfrevel in Mittelfranken: Unbekannte zerstören Biberdamm – Moorgebiet trockengelegt

Umweltfrevel in Mittelfranken

Unbekannte zerstören Biberdamm – Moorgebiet trockengelegt

In Mittelfranken ist ein Biberdamm mutwillig zerstört worden. Der Vorfall hatte gravierende Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Biberdamm in Mittelfranken ist mutwillig zerstört worden - mit Folgen. (Symbolbild)
    Ein Biberdamm in Mittelfranken ist mutwillig zerstört worden - mit Folgen. (Symbolbild) Foto: Felix Heyder/dpa

    Ein bislang unbekannter Täter hat einen Biberdamm im mittelfränkischen Landkreis Ansbach zerstört und damit erheblichen Schäden in der Natur verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fiel Anwohnern in Weidenbach auf, dass der Bach in dem Bereich stark verschlammt war.

    Fische gestorben, Moorgebiet trockengelegt

    Zunächst sei vermutet worden, dass ein Unwetter den Damm beschädigt habe. Eine spätere Begehung durch die Naturschutzbehörde und den zuständigen Biberbeauftragten ergab jedoch, dass der Damm absichtlich zerstört wurde.

    Durch den Eingriff floss das aufgestaute Wasser ab, wodurch mehrere Fische verendeten. Zudem wurde ein angrenzendes Moorgebiet laut Polizei trockengelegt. Das Landratsamt erstattete daraufhin Anzeige.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden