Bayerns Wassercent ist nur ein umweltpolitisches Trostpflaster

Teheran scheint unendlich weit weg. Irans Hauptstadt droht wegen Wassermangels unbewohnbar zu werden. Frankreich ist da schon näher: Wegen zu niedriger Pegelstände und zu hoher Temperaturen in den Flüssen müssen dort in diesen Tagen wieder einmal Atomreaktoren heruntergefahren werden. Und der Augsburger Eiskanal ist ganz nah: Die berühmteste Wildwasser-Wettkampf-Strecke der Republik leidet immer wieder unter zu geringen Wasserständen, die ihren Planern vor knapp 60 Jahren nicht in den Sinn gekommen wären.

Klimawandel: Bayern bekommt zu wenig Wasser ab

Auch, wenn sich in diesen Tagen der Sommer erst wieder mühsam erholt und ein lang anhaltendes Regengebiet vertrieben hat: Über mehrere Jahre hinweg hat der Klimawandel Bayern zu wenig Wasser beschert. Folge sind schwindende Grundwasser-Reserven und trockene Böden, vor allem im Norden Bayerns. Naturschützer bezeichnen klimabedingte Dürren als „neues Normal“, das renommierte Helmholtz-Institut warnt: „In Zukunft werden sich auch Industrienationen wie Deutschland auf schwankender Wasserverfügbarkeit einstellen müssen.“ Und wer kommt dann zum Zuge, wenn das Wasser knapp wird? Der bedürftige Mensch in der Großstadt, der Bauer mit seinem vertrocknenden Feld oder doch lieber der Industriebetrieb, der am meisten zahlen kann?

Man kann nicht sagen, dass die Menschen trotz dieser Aussichten sonderlich sorgsam mit Wasser umgehen. Jahr für Jahr verschmutzen Millionen Tonnen von Plastikmüll Seen, Flüsse und Meere. Der Abfall richtet verheerende Schäden im Ökosystem an und gefährdet die Gesundheit der Menschen. Gleichzeitig ist der Verbrauch von sauberem Wasser hoch. In Bayern ist er in den vergangenen zehn, 15 Jahren auf knapp 140 Liter pro Kopf und Tag gestiegen, als Haupttreiber gelten Tourismus, Landwirtschaft und Klimawandel. Jener Klimawandel, der gleichzeitig schwerste Unwetter mit verheerenden Überschwemmungen verursacht und weitere Dämme und Deiche notwendig macht, mit deren Bau Staat und Kommunen kaum hinterherkommen.

In Bayern reagiert die Staatsregierung mit einem geänderten Wassergesetz, das einmal den Bau von Hochwasserschutz beschleunigen soll. Weiterer zentraler Bestandteil ist eine zusätzliche Abgabe. Die Idee des Wassercent, der ab Juli kommenden Jahres kassiert werden soll, ist nicht sonderlich originell. Es gibt ihn schon in 13 anderen Bundesländern. Die Gebühr für die Entnahme von Grundwasser, die Rede ist von 80 Millionen Euro jährlich, soll zweckgebunden in den Wasserschutz und eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung fließen. Klingt erst einmal gut, aber man fragt sich schon, ob diese 80 Millionen im Jahr in einem Hochsteuerland nicht auch an anderer Stelle aufzutreiben gewesen wären? In Summe wirkt der Wassercent wie ein umweltpolitisches Trostpflaster – und das reicht nicht: Was fehlt, sind Fingerzeige, wie der Freistaat seine Bürger zum sparsamen Umgang mit Wasser anhalten will. Auch wenn es unpopulär ist.

Darunter leidet das Wasser ist Bayern

Zudem belastet der Wassercent, für den CSU und Freie Wähler geschlagene vier Jahre benötigt haben, einseitig die privaten Verbraucher. Wer einen eigenen Brunnen hat, muss erst ab einer Entnahme von fünf Millionen Litern bezahlen. Dieser Rabatt macht unter dem Strich zwar nicht mehr als 500 Euro im Jahr aus, was für viele Großverbraucher nicht mehr als ein symbolischer Betrag sein dürfte. Aber für eine Gerechtigkeitsdebatte reicht es allemal, hinter der eine wichtige Botschaft des Wassercent zu verschwinden droht. Das saubere Waser aus der Tiefe – es ist nicht unendlich verfügbar und schon gar kostenlos.