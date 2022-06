Aus Kiste befreiter Puma erreicht österreichischen Tierpark

Der aus einer Holzkiste befreite Puma Pele ist nach einem missglückten Umzugsversuch am Donnerstag in seinem neuen Zuhause in Österreich angekommen.

Der Transport in die Tierwelt Herberstein sei planmäßig verlaufen, sagte eine Sprecherin des Tierparks in Stubenberg am See in der Steiermark. "Wir werden die nächsten Stunden schauen, wie er den Transport wegsteckt." Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Der Puma soll laut der Tierpark-Sprecherin zunächst in einem abgetrennten Bereich sein neues Zuhause erkunden. Später soll er dann nach Möglichkeit erstmals auf eine Artgenossin treffen: Pumaweibchen Missoula, deren Partner im vergangenen Jahr gestorben war. Das hänge aber davon ab, wie Pele auf die neue Gesellschaft reagiere. Wann das Publikum den Neuzugang zu sehen bekommt, war zunächst unklar.

Ein erster Umzugsversuch mit Pele von einer Münchner Reptilienauffangstation nach Österreich war Mitte Mai nach stundenlangen Bemühungen abgebrochen worden. Der Puma, der Mitte März von der Polizei in der Oberpfalz aus einer Holzkiste in einem Auto befreit worden war, wollte damals nicht in die Transportkiste gehen.

(dpa)