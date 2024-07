Bundespolizei kündigt mehr Kontrollen im Grenzgebiet an

Wegen eines Anstiegs unerlaubter Einreisen aus Österreich kündigt die Bundespolizei in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting verstärkte Kontrollen an. Betroffen seien vor allem die Zugverbindungen aus Richtung Simbach am Inn und die Autobahn 94, teilten die Beamten mit.

Mitte Juli beispielsweise sei eine russische Familie - bestehend aus Vater, Mutter und vier Kindern - unerlaubt mit der Bahn aus Österreich eingereist. Und einige Tage zuvor seien drei Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit unerlaubt mit dem Auto nach Bayern gekommen.