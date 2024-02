12-Jähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Junge ist auf dem Weg zur Straßenbahn in Augsburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Zwölfjährige sei plötzlich auf eine Straße gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Autofahrerin legte demnach am Donnerstag noch eine Vollbremsung ein und erfasste dennoch den Jungen mit ihrem Wagen. Der Zwölfjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er war laut einem Polizeisprecher am Freitag außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelte gegen die 50 Jahre alte Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(dpa)