Unfälle 13-Jährige an Fußgängerweg angefahren - Lebensgefahr

Ein Autofahrer wartet in Neuburg an einer Baustellenampel. Als sie auf Grün schaltet, fährt er los. Zugleich überquert ein Mädchen vor der Ampel einen Fußgängerüberweg. Es schwebt nun in Lebensgefahr.