19-Jähriger bricht durch gläsernes Dach

Ein 19-Jähriger ist in Oberbayern alkoholisiert auf einem Dach aufgewacht, durch das Glas des Daches gebrochen und schwer verletzt worden. Ein Anwohner hörte in der Nacht laute Hilferufe aus einem Innenhof eines Wohnblocks in Rosenheim, wie die Polizei mitteilte. Der Anwohner machte sich auf die Suche.

Er fand einen 19-Jährigen, der auf einem kleinen Dach lag und stark blutete. Der 19-Jährige habe sich nicht mehr daran erinnert, wie er in die Straße, den Innenhof und auf das Dach gekommen sei. Als er auf dem Dach aufgewacht sei, habe er versucht, herunterzuklettern. Dabei habe er einen Teil des Daches betreten, der doppelt mit Glas verbaut sei.

Laut Polizei brach der 19-Jährige durch die erste Glasschicht des Daches. Er erlitt schwere Schnittverletzungen an Armen und Beinen. Das zweite Glas habe standgehalten. Wäre das Glas ebenfalls gebrochen, wäre der 19-Jährige sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die Feuerwehr rettete den 19-Jährigen vom Dach. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.