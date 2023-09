55-Jähriger stürzt an Klettersteig 130 Meter tief und stirbt

Ein Bergwanderer ist am Ettaler Mandl bei Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) rund 130 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Polizeiangaben vom Samstag zufolge fiel der 55-Jährige am Ende eines Klettersteiges in einen darunter liegenden Wald. Eine Zeugin wählte daraufhin den Notruf. Per Hubschrauber wurde der Tote am Freitag geborgen und ins Tal geflogen.

(dpa)