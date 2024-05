65-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß auf der B12

Ein 65-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 12 ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 53-Jähriger am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Wagen des 65-Jährigen geprallt. Der 65-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt, die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen, wie es hieß. Der 53-Jährige kam den Angaben nach leicht verletzt ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

(dpa)