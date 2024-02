81-jähriger Skifahrer prallt gegen Schneekanone und stirbt

Ein 81 Jahre alter Mann ist beim Skifahren im Allgäu gegen eine Schneekanone geprallt und ums Leben gekommen.

Er sei am Montag von einer Piste in einem Skigebiet am Nebelhorn abgekommen, gestürzt und gegen das Gerät geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 81-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Ein Fremdverschulden könne nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die Schneekanone sei ordnungsgemäß abgesichert gewesen.

(dpa)