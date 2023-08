83-Jährige geht in Badesee unter und stirbt

Eine 83 Jahre alte Frau ist beim Schwimmen in einem Badesee in Oberbayern untergegangen und gestorben.

Die Tochter der Frau habe nur noch die Badehaube ihrer Mutter gesehen und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Taucher fanden die 83-Jährige am Dienstagabend gut eine Stunde später leblos in dem See in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck). Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelte zur Todesursache.

(dpa)