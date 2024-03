83-Jähriger stürzt mit E-Scooter und wird schwer verletzt

Ein 83 Jahre alter Mann ist beim Sturz mit einem E-Scooter in München schwer verletzt worden.

Der Mann blieb nach dem Sturz bewusstlos liegen, Passanten und Passantinnen alarmierten Rettungskräfte, wie die Feuerwehr München am Sonntag mitteilte. Dann brachten sie den Mann in die stabile Seitenlage. Als Rettungswagen und Notarzt eintrafen, war der 83-Jährige wieder ansprechbar. Er wurde am Samstag in eine Münchner Klinik gebracht.

(dpa)