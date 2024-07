84-Jähriger aus Rikscha gestürzt und später gestorben

Ein 84-Jähriger ist in München beim Aussteigen aus einer Fahrradrikscha gestürzt und Tage später im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nun wegen eines möglichen Zusammenhangs.

Der Mann hatte sich am 17. Juli beim Aussteigen aus der Rikscha zunächst leicht am Kopf verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Am Sonntag (28. Juli) sei er dann gestorben. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang.