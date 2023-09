85-Jähriger beim Baden in Oberbayern verunglückt

Ein 85-Jähriger ist im oberbayerischen Iffeldorf (Landkreis Weilheim-Schongau) bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Mittels Polizeihubschrauber fanden Einsatzkräfte den 85-Jährigen am Montagvormittag tot im Ostersee, teilte die Polizei mit.

Der Mann war am Sonntag zum Schwimmen in den See gegangen und nicht mehr zurückgekommen, wie es hieß. Seine Angehörige verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Suchmaßnahmen von Polizei und Wasserwacht blieben am Sonntag ohne Erfolg. Am Montag barg die Wasserwacht den Mann tot aus dem See. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei ermittle nun zu den genauen Umständen des Unfalls.

(dpa)