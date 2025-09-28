Icon Menü
Unfälle: 88-Jährige von Tram angefahren und gestorben

Unfälle

88-Jährige von Tram angefahren und gestorben

Eine Seniorin möchte an einer Haltestelle über Gleise auf die andere Straßenseite laufen. Doch dann fährt eine Tram ein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte brachten die Frau noch ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten die Frau noch ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist von einer Tram angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Freitagmittag an einer Haltestelle die Gleise, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von der Tram erfasst. Rettungskräfte brachten die Seniorin den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, wo sie den schweren Verletzungen erlag. Der Tramfahrer und die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.

