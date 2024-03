Arbeiter in Niederbayern schwer an der Hand verletzt

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Niederbayern schwer an der Hand verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, führte der 77-Jährige am Donnerstag gemeinsam mit einem 39 Jahre alten Mann Arbeiten mit Hilfe eines Traktors in Sankt Oswald-Riedlhütte (Landkreis Freyung-Grafenau) durch. Dabei befand sich der ältere Mann am Heck des Fahrzeugs. Aus zunächst unklaren Gründen begann sich eine an einer Zapfwelle angeschlossene Pumpe zu drehen und die Hand des 77-Jährigen gelangte in die Maschine. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen, wie es hieß.

(dpa)