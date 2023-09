Arbeiter schwer verletzt - Bein von Gabelstapler eingeklemmt

Ein 27-jähriger Mann hat sich Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) bei einem Unfall mit einem Gabelstapler schwer am Bein verletzt.

Sein Unterschenkel wurde zwischen Fahrzeug und Wand eingeklemmt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei am Mittwoch bei Arbeiten nah an eine Betonwand gefahren, habe sich erschrocken und das Bein zwischen Wand und Gabelstapler auf den Boden gestellt, das Fahrzeug fuhr jedoch weiter. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

(dpa)