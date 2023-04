Auto fährt ausgebüxten Hund an

Ein ausgebüxter kleiner Hund ist im Landkreis Mühldorf am Inn von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Der zunächst unbekannte Fahrer habe sich nicht um das Tier gekümmert und sei im Anschluss geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Passanten fanden den Hund am Freitag an der Kreuzung in Waldkraiburg und brachten ihn zu einem Tierarzt. Dort starb das Tier an den schweren Verletzungen.

(dpa)