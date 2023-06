Auto kommt auf Gegenfahrbahn: Motorradfahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Oberfranken von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 70-Jährige war am Freitagabend mit seiner Maschine bei Hollfeld (Landkreis Bayreuth) unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrspur geriet, wie die Polizei mitteilte. Der 52-jährige Autofahrer stieß frontal mit dem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer erlag nach vergeblicher Reanimation noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar.

(dpa)