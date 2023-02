Auto prallt mit ausgebüxtem Pony zusammen

Mehrere Pferde sind aus einem Stall in Oberfranken ausgebüxt - eins von ihnen kollidierte mit einem Auto.

Der Autofahrer habe auf der Bundesstraße 303 in der Nähe von Schneckenlohe (Landkreis Kronach) nicht mehr ausweichen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am Dienstag unverletzt. Zur Verletzung des Ponys konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Wie die Tiere aus dem Stall entkommen konnten, müsse noch ermittelt werden, hieß es. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

(dpa)