Autofahrer verwechselt Pedale – Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall in einer Garage im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist eine 63-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Sonthofen mitteilte, war der Fahrer eines Autos am Montag rückwärts aus seiner Garage in Bad Hindelang gefahren. Seine Begleiterin hielt sich dabei hinter dem Fahrzeug auf und öffnete das Garagentor.

Nach ersten Erkenntnissen verwechselte der Fahrer beim Manövrieren das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr rückwärts auf die Frau. Sie wurde zwischen dem Fahrzeug und dem Garagentor eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.