Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Autos stoßen an Kreuzung zusammen - Frau schwer verletzt

Unfälle

Autos stoßen an Kreuzung zusammen - Frau schwer verletzt

An einer Kreuzung in Nürnberg ist am frühen Morgen die Ampel ausgeschaltet. Zwei Autos stoßen zusammen. Ein Wagen überschlägt sich bei dem Crash.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Autofahrerin kam nach dem Unfall ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand Polizeiangaben zufolge nicht. (Symbolbild)
    Die Autofahrerin kam nach dem Unfall ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand Polizeiangaben zufolge nicht. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Nürnberg ist eine 54-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau habe sich mit ihrem Auto überschlagen und sei auf dem Dach gelandet, teilte ein Polizeisprecher mit.

    Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau dem anderen Autofahrer an der Kreuzung die Vorfahrt genommen haben. Nach Angaben des Polizeisprechers war die Ampel bei dem Unfall am frühen Morgen ausgeschaltet. Der andere Autofahrer sei unverletzt geblieben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden