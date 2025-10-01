Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Bahnmitarbeiter von Zug erfasst und gestorben

Unfälle

Bahnmitarbeiter von Zug erfasst und gestorben

Ein 21-Jähriger führt in der Nacht Bauarbeiten an Gleisen durch. Plötzlich kommt ein Zug angefahren und erfasst den Mann.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ermittlungen der Polizei dauerten zunächst an. (Symbolbild)
    Die Ermittlungen der Polizei dauerten zunächst an. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Mitarbeiter der Bahn ist in Ebelsbach (Landkreis Haßberge) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch rechtmäßig für Bauarbeiten auf den Gleisen, wie die Polizei mitteilte. Er starb laut einem Polizeisprecher noch vor Ort. Die Fahrgäste blieben unverletzt, Feuerwehrkräfte holten sie aus der Regionalbahn. Sie konnten ihre Reise kurze Zeit später fortsetzen. Die Umstände des Unfalls sind den Angaben zufolge noch Gegenstand der Ermittlungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden