Beim Reden zu heftig gestikuliert: Zug erfasst Hand von Mann

Ein 26-Jähriger ist bei einem allen Anschein nach hitzigen Gespräch am Sinzinger Bahnhof (Landkreis Regensburg) von einem fahrenden Güterzug an der Hand erfasst worden.

Der Mann habe sich am Samstag so nah an der Bahnsteigkante aufgehalten und im Gespräch mit einem Bekannten derart heftig gestikuliert, dass die Lok ihn an der linken Hand erfasste, teilte die Polizei am Montag mit. Der 26-Jährige wurde demnach mit einer mutmaßlich gebrochenen Hand in ein Krankenhaus nach Regensburg gebracht. "Der Lokführer dürfte den Anstoß nicht wahrgenommen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Wie ein Polizeisprecher sagte, werde der Lokführer ermittelt. Auch wenn er sich richtig verhalten habe, stehe ein strafrechtlicher Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung im Raum.

