Böller explodiert in Hand - 43-Jähriger schwer verletzt

Bei der Explosion eines Böllers in seiner Hand ist ein 43-Jähriger in Niederbayern schwer verletzt worden.

Nach dem Notfall in Geratskirchen im Landkreis Rottal-Inn sei er zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus und danach per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Mann sei auf einer privaten Feier gewesen und habe den Böller werfen wollen. Aus unbekannter Ursache sei dieser jedoch am frühen Neujahrsmorgen in der Hand explodiert.

