Busfahrer wird bei Fahrt bewusstlos und stirbt

Ein Busfahrer ist wegen eines medizinischen Notfalls bewusstlos geworden und mit dem Reisebus gegen eine Mauer geprallt. Der 60-Jährige starb später in einem Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Todesursache sei aber nicht der Unfall am späten Samstagabend, sondern der medizinische Notfall gewesen.

Der Busfahrer hatte dem Sprecher zufolge kurz zuvor die Fahrgäste auf einem Parkplatz in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) herausgelassen und war deshalb alleine unterwegs. Er wurde bewusstlos und kam mit dem Bus von der Straße ab. Bevor das Fahrzeug in die Mauer prallte, fuhr es eine Ampel und einen Stromkasten um.

Ersthelfer verschafften sich laut dem Sprecher Zugang zu dem Bus und reanimierten den Mann. Rettungskräfte brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Insgesamt schätze die Polizei den Schaden auf rund 50.000 Euro, so der Sprecher. Keine weiteren Menschen seien verletzt worden.