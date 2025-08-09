Icon Menü
Unfälle: Elfjähriger prallt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Unfälle

Elfjähriger prallt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Ein Junge ist mit einem Fahrrad unterwegs und will seine Freunde überholen. Er stürzt, prallt gegen ein entgegenkommendes Auto und muss ins Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein Elfjähriger ist in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) mit seinem Fahrrad gestürzt, mit einem Auto zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Freitagnachmittag seine Freunde mit dem Fahrrad überholen und kam dabei zu Fall, wie die Polizei mitteilte. Die entgegenkommende Autofahrerin leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungshubschrauber brachte den Elfjährigen laut Polizei in ein Krankenhaus. Angaben zum Alter und möglichen Verletzungen der Autofahrerin machte die Polizei zunächst nicht.

