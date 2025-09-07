Frontalzusammenstoß: Pedelecfahrer lebensbedrohlich verletzt

Ein Pedelecfahrer ist in der Oberpfalz frontal mit einem Auto zusammengestoßen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 41-Jährige habe am Samstagabend in Berg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit seinem Pedelec nach rechts abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand bog er jedoch in einem zu weiten Bogen ab. So stieß der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen einer 32-Jährigen zusammen.

Der verletzte 41-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft habe angeordnet, dass ein Gutachter hinzugezogen werde, hieß es. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft das Pedelec und das Auto beschlagnahmen. Der Sachschaden wurde auf den niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.