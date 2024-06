Gabelstapler kippt um und tötet 37-Jährige

Bei einem Arbeitsunfall im Kreis Ansbach kippt ein Gabelstapler um und begräbt die Staplerführerin unter sich. Die alarmierten Rettungskräfte können nur noch ihren Tod feststellen.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle in Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) ist eine 37-Jährige tödlich verletzt worden. Ein Gabelstapler war zur Seite gekippt und hatte die 37-jährige Staplerführerin unter sich begraben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Arbeiter alarmierten den Notruf. Trotz sofortigen Rettungsversuchs konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie genau es zu dem Unfall am Freitag kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf.

(dpa)